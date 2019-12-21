كورة لايف محمد صلاح MATCH LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وفلامينجو بث مباشر YALLA SHOOT كول كورة YALLAKORA يلا شوت

يتطلع نجم منتخب مصر محمد صلاح والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، لقيادة الريدز أمام فريق فلامينجو البرازيلي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية على استاد خليفة الدولي.

ويتطلع فريق ليفربول لمواصلة نتائجه الرائعة هذا الموسم بمختلف البطولات، وحصد لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه بعدما تخطى عقبة فريق مونتيري المكسيكي في الدور نصف النهائي بهدفين لهدف، في اللقاء الذي شهد تألق الفرعون المصري محمد صلاح الذي صنع الهدف الأول

وساهم في صناعة الهدف الثاني والفوز الذي أحرزه زميله البرازيلي فيرمينو.

وقد يلجأ يورجن كلوب المدير الفني لليفربول للعودة إلى التشكيل الأساسي بشكل كبير، بعد أن قام بمنح عدد من اللاعبين راحة خلال لقاء مونتيري المكسيكي، وقد يبدأ بشكل مباشر في إشراك ساديو ماني وفيرمينو، من أجل خلق ضغط وحسم المباراة بشكل مبكر.

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وتعلق جماهير ليفربول آمال عريضة على محمد صلاح وساديو ماني، لقيادة الفريق لتحقيق اللقب، خاصة بعد إرتفاع سقف طموحات الجمهور الإنجليزي مع المستوى الذي يقدمه الريدز هذا الموسم.

وعلى الجانب الأخر فإن فريق فلامينجو لن يكون لقمة سهلة للفريق الإنجليزي، خاصة مع الإمكانيات البدنية للفريق البرازيلي والتي اتضحت خلال الشوط الثاني من مواجهتهم أمام الهلال السعودي في نصف النهائي، والتي أظهرت فوارق بدنية منحتهم التفوق في المباراة والفوز بثلاثية.

تنطلق مباراة ليفربول الإنجليزي وفلامينجو البرازيلي في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.