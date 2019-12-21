أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش الهلال beIN LIVE

يستعد ملعب خليفة الدولي اليوم السبت لإستضافة مباراة الهلال السعودى ومونتيري في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية المقام حاليًا في قطر.

تأهل الهلال السعودي إلى مونديال الأندية، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا، وتمكن في المباارة الأولى من هزيمة الترجي التونسي بهدف نظيف، ليتأهل إلى نصف

النهائي، وسط تفاؤل من الجماهير السعودية بإمكانية المضي بعيدًا في البطولة.

وفي نصف النهائي واجه الهلال نظيره فلامينجو البرازيلي، وقدم أداء مميز في الشوط الأول، ولكن اللياقة لم تسعفه في الشوط الثاني ليسقط بثلاثة أهداف مقابل هدف في نهاية

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المباراة.

وعلى الجانب الأخر فإن مونتيري المكسيكي تمكن من الإنتصار على السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل إلى نصف النهائي لمواجهة ليفربول الإنجليزي.

وفي نصف النهائي قدم مونتيري أداء رائع أمام ليفربول، ليتلقى الهزيمة بصعوبة بهدفين مقابل هدف، في الوقت القاتل من زمن المباراة.

وتنطلق المباراة في الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي.