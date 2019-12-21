ترتيب الدوري المصري.. الأهلي في الصدارة والزمالك رابعًا

سقط نادي الزمالك أمس الجمعة في فخ التعادل مع سموحة بدون أهداف في منافسات الدوري المصري الممتاز، أما الأهلي فاستطاع أن يفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف برأسية سجلها وليد سليمان.
ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري رغم أنه شارك في سبع مباريات فقط محققًا العلامة الكاملة، أما الاتحاد فيأتي في المركز الثاني بـ 20 نقطة، فيما يحل المقاولون العرب المركز الثالث بـ 19 نقطة أما الزمالك ففيالمركز الرابع.
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فيما يأتي ترتيب الدوري المصريكالآتي : -
- الأهلي بـ 21 نقطة ولعب 7 مباريات
- الاتحاد السكندري بـ 20 نقطة ولعب 9 مباريات
- المقاولون العرب بـ 19 نقطة ولعب 9 مباريات
- الزمالك بـ 14 نقطة ولعب 8 مباريات
- سموحة بـ 14 نقطة ولعب 9 مباريات
- الإنتاج الحربي بـ 14 نقطة من 9 مباريات
- الإسماعيلي بـ 13 نقطة من 9 مباريات
- بيراميدز بـ 12 نقطة ولعب 8 مباريات
- حرس الحدود بـ 10 نقاط من 9 مباريات
- إنبي بـ 10 نقاط من 8 مباريات
- طنطا بـ 9 نقاط من 9 مباريات
- طلائع الجيش بـ 8 نقاط من 8 مباريات
- مصر المقاصة بـ 8 نقاط من 9 مباريات
- الجونة بـ 8 نقاط من 9 مباريات
- المصري بـ 7 نقاط من 7 مباريات
- نادي مصر بـ 7 نقاط من 9 مباريات
- وادي دجلة بـ 6 نقاط من 8 مباريات
- نادي أسوان بخمس نقاط من 8 مباريات
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