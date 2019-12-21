ترتيب الدوري المصري.. الأهلي في الصدارة والزمالك رابعًا

سقط نادي الزمالك أمس الجمعة في فخ التعادل مع سموحة بدون أهداف في منافسات الدوري المصري الممتاز، أما الأهلي فاستطاع أن يفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف برأسية سجلها وليد سليمان.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري رغم أنه شارك في سبع مباريات فقط محققًا العلامة الكاملة، أما الاتحاد فيأتي في المركز الثاني بـ 20 نقطة، فيما يحل المقاولون العرب المركز الثالث بـ 19 نقطة أما الزمالك ففي

المركز الرابع.

اقرأ أيضًا.. عمرو أديب بعد مزاح من أحد المصريين: "يادي الأهلي وسنينه ورانا ورانا"

فيما يأتي ترتيب الدوري المصري كالآتي : -