وزير الرياضة يجتمع مع إتحاد اليد لمتابعة العمل في صالات مونديال ٢٠٢١

إجتمع وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي مع إتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر، لمتابعة سير العمل في صالة إستاد القاهرة وكذلك صالة ٦ أكتوبر التي يتم بناءها حاليا وتستوعب ٤٥٠٠ متفرج. التي يتم بناءها حاليا وتستوعب ٤٥٠٠ متفرج. ويسير العمل فيها بكفاءة متميزة بعدما قامت الهيئة الهندسية بزيادة ٦٠٠ عاملا جديدا فيها بالإضافة للعاملين بها منذ البداية. ٦٠٠ عاملا جديدا فيها بالإضافة للعاملين بها منذ البداية. وذلك لزيادة وتيرة الأعمال الجارية إستعدادا لوصول لجان تفتيش الإتحاد الدولي لكرة اليد خلال الفترة المقبلة إستعدادا لمونديال اليد الذي تستضيفه مصر عام ٢٠٢١

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