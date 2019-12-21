نتيجة مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج فى الدوري الألماني

يستضيف بايرن ميونخ نظيره فلولفسبورج فى مباريات اليوم السبت 21-12-2019 على ملعب آليانز آرينا، بالجولة الـ17 من الدوري الألماني (البوندسليجا) 2019-2020.

تنطلق مباراة بايرن ميونخ وفلوفسبورج اليوم فى تمام الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت مكة، 14:30 بتوقيت جرينتش.

يدخل بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب البوندسليجا برصيد 30 نقطة جمعهم العملاق الألماني من الانتصار في 9 لقاءات، والتعادل في 3 لقاءات، والهزيمة في 4 مباريات وهو معدل كبيرة بالمقارنة بنتائج العملاق البافاري في الموسم السابقة.

واستطاع فريق بايرن ميونيخ العودة لسلسة انتصاراته والخروج من كبوة النتائج المتراجعة بعد الهزيمة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ متصدر الدوري الألماني، وحقق الفريق ثلاثة انتصارات متتالية أمام فرق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا بثلاثية مقابل هدف، وبعدها حقق الفوز على فيردر بريمن بسداسية مقابل هدف، وبعدها واصل سلسلة انتصاراته بالفوز على فرايبورج بثلاثية لهدف.

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فى المقابل وعلى الجانب الأخر يأمل فريق فولفسبورج في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بايرن ميونيخ وتفادي الهزيمة أمام العملاق البافاري ولاسيما وأن الفريق يقدم في الموسم الجاري مباريات على مستوى جيدة، حيث يقع في المرتبة الثامنة بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 24 نقطة.

وكان آخر لقاء جمع بين بايرن ميونخ وفولفسبورج فى الموسم الماضي بالجولة 25، والذي شهد فوز كبير لبايرن ميونخ بنتيجة 6-صفر.