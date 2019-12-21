نتيجة مباراة برشلونة وألافيس فى الدوري الإسباني

يفتح ملعب كامب نو أبوابه من جديد لأستقبال ضيف برشلونة نادي ديبورتيفو ألافيس ضمن مباريات اليوم السبت 21-12-2019، فى منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني (لا ليجا) 2019-2020.

تنطلق مباراة برشلونة وألافيس اليوم فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت مكة، 15:00 بتوقيت جرينتش.

يدخل العملاق الكتالوني المباراة فى صدارة جدول الترتيب برصيد نقاط 36 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد الذي سيلعب مباراة الجولة الحالية في وقت متأخر من يوم الغد الأحد امام اتليتك بلباو.

أما فريق ديبورتيفو ألافيس فيأتي ترتيبه في المركز الرابع بعدد نقاط 19نقطة، وهو نفس عدد النقاط التي يمتلكها بلد الوليد صاحب المركز الخامس عشر.

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ومنذ أيام قليلة، وعلى نفس الملعب استقبل برشلونة غريمه الأزلي والتقليدي ريال مدريد ، في أجواء مشحونة وغاضبة للغاية سواء من الجماهير أو داخل أرضية الملعب في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، بعد العديد من الفرص التي أهدرت أمام المرمى بطريقة ساذجة في بعض الأحيان وتألق واضح لحارسي المرمى في أحيان أخرى.

فى المقابل تعادل ألافيس امام نادي ليجانيس بالجولة الماضية بنتيجة 1-1.

وكان آخر لقاء جمع بين برشلونة وألافيس فى الموسم الماضي بالجولة 34، فاز بارسا بهدفين دون رد على ملعب ألافيس.