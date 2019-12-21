بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الأندية

لا يفوتك البث المباشر ومشاهدة مباراة الهلال ضد مونتيري لتحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية 2019 عبر الخليج 365
فشل الفريقان في التأهل للمباراة النهائية، ولكنهما يرغبان في الخروج بميداليات من “الموندياليتو”، لذلك ستكون هناك حربًا للفوز بالمركز الثالث.
الهلال تعثر أمام فلامينجو وخسر بثلاثة أهداف مقابل هدف، أما مونتيري فخسر أمام العملاق الأوروبي ليفربول بصعوبة بهدفين مقابل هدف.
الهلال 0-0 مونتيري
???? ستاد خليفة الدولي
???? بعد قليل
بث مباشر الهلال ومونتيري “لحظة بلحظة”
- أهلاً وسهلاً بكم في البث الكتابي لمباراة الهلال السعودي ضد مونتيري المكسيكي بكأس العالم للأندية
- اللقاء يلعب قبل المباراة النهائية ما بين ليفربول وفلامينجو، والذي سيقام في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة
- الهلال قرر خوض المباراة بالقميص الاحتياطي الأبيض
- تشكيلة الهلال السعودي اليوم: المعيوف البريك ، البليهي ، جانغ سو ، الشهراني عطيف ، كويلار ادواردو ، جيوفينكو ، سالم الدوسري خـريبين
- في انتظار ركلة البداية نتمنى كامل التوفيق لزعيم الكرة السعودية في تشريف الكرة العربية والفوز بالميدالية البرونزية
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