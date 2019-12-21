نتيجة مباراة ليفربول وفلامنجو فى نهائي كأس العالم للأندية

سيكون المدرب البرتغالي جورجي خيسوس عقبة أساسية أمام ليفربول الإنجليزي الباحث عن التتويج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى، عندما يضع خبرته الأوروبية على رأس الإدارة الفنية لفلامنجو البرازيلي، في مواجهة الألماني يورجن كلوب.

ستكون المباراة التي يستضيفها ستاد خليفة الدولي في الدوحة مساء اليوم السبت 21-12-2019 فى نهائي كأس العالم للأنديو 2019 المقام فى قطر، اختباراً بين مدربين لكل منهما فلسفته ومقاربته، لكن القاسم المشترك بينهما هو التأثير الإيجابي الذي حققه كل منهما على فريقه، وإن بفترات متفاوتة.

فالألماني أعاد بناء ليفربول بشكل تدريجي منذ توليه مهامه عام 2015، وأوصله في الموسم الماضي الى إحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة، ويضعه هذا الموسم أقرب من أي وقت مضى أمام فرصة تتويج في الدوري الإنجليزي، طال انتظاره لثلاثة عقود.

في المقابل، كان لخيسوس أثر أسرع على الفريق البرازيلي الذي تولى تدريبه في يونيو الماضي، اذ قاده خلال الأشهر الماضية الى لقبي الدوري البرازيلي للمرة السادسة والأولى منذ 2009، ولقب مسابقة كوبا ليبرتادوريس الأمريكية الجنوبية للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 1981.

الليفر يعول على مهارات نجومه محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو، واستغلال التشجيع الجماهيري الكبير الذي يلاقيه صلاح في بلد عربي تقام به البطولة، وهذا ما تحدث عنه كلوب صراحة أكثر من مرة منذ وصوله إلى قطر.

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تنطلق مباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية في تمام الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت جرينتش.

وتذاع مباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية على قنوات بي إن سبورتس إتش دي 1، والكاس 3 إتش دي، والكاس 6 إتش دي، ويعلق على المباراة كل من خليل البلوشي وأحمد الطيب وحفيظ دراجي.

ويقدم مكتب الخليج 365 “مركز بث المباشر” لمباراة نهائي كأس العالم للأندية بين ليفربول وفلامنجو.