تقرير | أنشيلوتي يستأنف مسيرته الإنجليزية بعد صدمة نابولي!

عين إيفرتون المتعثر في الدوري الانجليزي الممتاز اليوم السبت كارلو أنشيلوتي، أحد أنجح المدربين في أوروبا، ليقود الفريق لمدة أربع سنوات ونصف.

وسيحل المدرب الايطالي المخضرم، الذي ترك نابولي في وقت سابق هذا الشهر، بديلاً للبرتغالي ماركو سيلفا الذي أقيل بعد دخول إيفرتون منطقة الهبوط عقب الخسارة 5-2 من غريمه ليفربول في قمة المرسيسايد خلال وقت سابق هذا الشهر.

وقال أنشيلوتي “إيفرتون ناد كبير ويتمتع بتاريخ عريق ولديه قاعدة من الجماهير المتحمسة وهناك رؤية واضحة من المالك والإدارة لتحقيق النجاح والألقاب.

هذا يجذبني كمدرب وأنا متحمس للعمل مع الجميع في النادي للمساعدة في تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة.

“شاهدت مستوى الفريق في آخر أسبوعين وأظهر اللاعبون قدرتهم على فعل الكثير”.

وترك أنشيلوتي، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع ميلان ومرة مع ريال مدريد، تدريب نابولي بعد خلاف مع رئيس النادي الإيطالي أوريليو دي لاورينتيس.

وسيخوض المدرب البالغ عمره 60 عاما تحدياً مختلفاً مع إيفرتون الذي يبتعد بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط قبل مواجهة أرسنال اليوم السبت. وقاد أنشيلوتي تشيلسي من قبل وتوج معه بالدوري الممتاز وكأس الاتحاد الانجليزي في موسمه الأول في 2009-2010 قبل إقالته بعد موسم ثان بدون ألقاب.

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كما فاز بألقاب الدوري المحلي مع ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني.

وقال إيفرتون يوم الخميس الماضي إن المدرب المؤقت دنكان فيرجسون سيظل في منصبه خلال مباراة أرسنال.

وتابع أنشيلوتي “الجهد الذي بذله دنكان رائع ويحسب له”.

وقال مارسيل براندز مدير الكرة في إيفرتون إنه متحمس بعد تأكيد “تعيين مثالي” لأنشيلوتي.

وأضاف “إنه أحد أفضل المدربين في العالم وبطل حقيقي حقق نجاحات هائلة في مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا.

“كان قراراً واضحاً ومثيراً من الإدارة وأختيار بالإجماع أتحدنا أمامه”.

وستكون أول مباراة لأنشيلوتي في منصبه الجديد أمام بيرنلي في ملعب جوديسون بارك في فترة عيد الميلاد.