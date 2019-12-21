رودرجرز مُجبر على إراحة فاردي قبل البوكسينج داي

قال بريندان رودجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي إن جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز “غير المنطقي” في أعياد الميلاد سيجبره على إراحة نجم الفريق جيمي فاردي.

ويتصدر فاردي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفاً، خلال مشاركته في الـ17 مباراة لفريق ليستر هذا الموسم.

ويعد فاردي أحد أهم الأسباب التي جعلت ليستر سيتي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب قبل الدخول في الفترة المزدحمة بالمباريات في الدوري، والتي يبدأها ليستر بمواجهة مانشستر سيتي اليوم السبت.

وقال رودجرز وفقاً لتصريحاته التي نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) :”اللاعبون ليسوا مثل الانسان الآلي ، إنها ليست لعبة على الحاسب الآلي”.

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وعقب مواجهة مانشستر سيتي سيلتقي ليستر سيتي مع ضيفه ليفربول، المتصدر، يوم الخميس المقبل، ثم يواجه ويستهام بعدها بيومين ثم يواجه نيوكاسل في الاول من كانون ثان/يناير المقبل.

وعند سؤاله عما إذا كان فاردي سيكون قادراً على اللعب في هذا الجدول المزدحم رد قائلاً ” لا توجد فرصة”.

وأكد :”تخوض يوم 26، مباراة قوية أمام ليفربول، وتقاتل من تحقيق نتيجة إيجابية. في كرة القدم يعاني اللاعبون في اليوم التالي للمباراة. تحصل على الأستشفاء في اليوم الأول ولكن في اليوم التالي يصبح الأمر صعبا على اللاعب”.

وأضاف :” إذا سرنا في هذا الطريق ففي اليوم الثاني، بدلاً من التعافي، سنواجه ويستهام. هذا غير منطقي تماماً”.