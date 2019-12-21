نتيجة مباراة الهلال ومونتيري فى كأس العالم للأندية

يأمل الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، في تعويض خسارته في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2019 المقامة في قطر، باحتلال المركز الثالث عندما يلاقي مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف اليوم السبت 21-12-2019 على ملعب خليفة الدولي.

وقبيل المباراة النهائية التي ستجمع على استاد خليفة الدولي بين ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا وفلامنجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، سيكون الموعد مع الخاسرين في نصف النهائي، الهلال الذي سقط أمام فلامنجو 1-3 بعد مباراة أنهى شوطها الأول متقدما بهدف، ومونتيري الذي خسر أمام ليفربول 1-2 بهدف البديل البرازيلي روبرتو فيرمينو في الوقت بدل الضائع.

تنطلق مباراة الهلال ومونتيري اليوم فى تمام الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت مكة، 14:30 بتوقيت جرينتش.

في مشاركته الأولى في كأس العالم للأندية، بدا الهلال قادراً على تحقيق مفاجأة في مواجهة فلامنجو الذي يشرف عليه المدرب السابق للفريق السعودي، البرتغالي جورجي خيسوس، تمكن الزعيم الآسيوي من مقارعة الفريق الأمريكي الجنوبي، قبل أن يفرض الأخير واقعيته وسرعته في الشوط الثاني، ويدك المرمى السعودي بثلاثة أهداف ويعبر إلى النهائي.

في الدور الثاني من مونديال الأندية، احتاج الهلال إلى مهارة البديل جوميس في الشوط الثاني، لتسجيل هدف التأهل على حساب الترجي التونسي بطل إفريقيا في الموسمين الماضيين.

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لكن الهلال دفع في نصف النهائي ثمن عدم استغلال أفضليته في الشوط الأول، وعدم تقديم عدد من لاعبيه مستواهم المعهود، لاسيما جوميس والإيطالي سيباستيان جيوفينكو الذي شارك أساسيا ضد مونتيري بعدما غاب عن المباراة الأولى بسبب معاناته من نزلة معوية، والقائد البرازيلي كارلوس إدواردو، والبيروفي أندري كاريو الذي اختير أفضل لاعب في المباراة الأولى، لكنه طرد في نصف النهائي بسبب خطأ قاسٍ في أواخر اللقاء.

بينما يأمل مونتيري في حسم المركز الثالث بعدما قال إن ليفربول حسم الوصول إلى النهائي أمامه باستغلال تفاصيل صغيرة، على حد تعبيره.

بينما يأمل مونتيري في حسم المركز الثالث بعدما قال إن ليفربول حسم الوصول إلى النهائي أمامه باستغلال تفاصيل صغيرة، على حد تعبيره.

تذاع مباراة الهلال ومونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية عبر قناتي بي إن سبورتس إتش دي 1، والكأس 3 إتش دي.

ويعلق على مباراة الهلال ومونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية كل من سمير اليعقوبي وعامر الخوذيري.