بوكيتينو: أنا مُستعد للعودة..فلا وقت للراحة

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير السابق إنه مستعد للعودة للتدريب سريعاً ولا يرغب في تمديد فترة الراحة بعيداً عن كرة القدم.

وأقيل المدرب الأرجنتيني، الذي قاد توتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، من تدريب الفريق اللندني الشهر الماضي وترك منصبه لجوزيه مورينيو.

وفي أول ظهور أمام الصحفيين بعد رحيله عن توتنهام قال بوكيتينو إنه يقضي الوقت مع أسرته في الأرجنتين ويستعد حالياً لخوض تحد جديد.

وأضاف “بعد خمسة أعوام ونصف في توتنهام نقضي الآن وقتاً غريباً لكن في نفس الوقت ننعم بالراحة. أنا سعيد جداً بالنظر للأمام والحياة تحتاج دائماً للمضي قدماً”.

وأبلغ بوكيتينو مجموعة صغيرة من الصحفيين في قطر، قبل نهائي كأس العالم للأندية بين ليفربول وفلامينجو? ?اليوم السبت، أنه يشحن طاقته “ليكون مستعداً عندما يستقبل عرضاً”.

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وتابع “أنا مستعد للأستماع”.

وعن إمكانية عودته للدوري الانجليزي الممتاز قال “بالتأكيد أحب العودة لهذه المسابقة وأعشق الجماهير الإنجليزية. أعتقد أنها واحدة من أفضل بطولات الدوري في العالم ومن المثير لأي مدرب أن يرتبط بالدوري الإنجليزي.

“لكننا سنرى ما سيحدث مستقبلاً. الدوري الانجليزي ليس بمفرده وهناك مسابقات مختلفة حول العالم وأندية جذابة قد تمنحك تحديات مختلفة.

“صحيح أننا لا نملك وقتا كبيراً للتفكير في المستقبل. نفكر في أنفسنا وفي التعافي والجاهزية وهذه نقطة أساسية. يجب أن تكون مستعداً لتقديم أفضل ما لديك للفريق المهتم بك”.