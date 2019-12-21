فيورنتينا يُطيح بمونتيلا بعد السقوط أمام روما

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم، اليوم السبت، إقالة فينشينزو مونتيلا من تدريب الفريق بعد خسارة الفريق أمس الجمعة 1 / 4 أمام روما.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي على الانترنت :”تم اتخاذ القرار عقب تحليل طويل ومفصل عن أداء الفريق ونتائجه”.

وذكر النادي أن الفريق كان بحاجة لتغيير المدرب “لبعث الروح العزيمة والتصميم المطلوبين في الملعب وإحداث تحول فوري”.

وأضاف النادي :”سيتم الإعلان عن المدرب الجديد خلال الأيام المقبلة”.

Advertisements

وتولى مونتيلا تدريب فيورنتينا منذ بداية الموسم، عائدا بذلك لتدريب الفريق الذي تولى تدريبه خلال الفترة من 2012 حتى .2015

كما درب مونتيلا فرق ميلان وسامبدوريا وإشبيلية.

ويحتل فيورنتينا حاليا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، حيث حصد 17 نقطة من 17 مباراة، حيث حقق أربع أنتصارات وخمس تعادلات وتلقى الهزيمة ثماني مرات.