رياضة | مدافع غزل المحلة: لقب "فان دايك الغلابة" يسعدني.. وسيرجيو راموس مثلي الأعلى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع غزل المحلة: لقب "فان دايك الغلابة" يسعدني.. وسيرجيو راموس مثلي الأعلى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعجب محمد سامي مدافع فريق غزل المحلة، من الانتقادات التي طالته خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، حينما تم تشبيه بـ فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي.

وقامت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة محمد سامي الذي يشبه فان دايك وسخرة من اللاعب قائلة: "فان دايك الغلابة".

وقال محمد سامي في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي": "في البداية تناولت الأمر ببساطة، لم أكن أعلم أنه سيأخذ هذا المنحنى من السخرية والانتقادات".

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وأضاف: "الأمر لم يضايقني على الإطلاق، لكن التقليل مني كمدافع باعتباري اللعب في دوري الدرجة الثانية هو ما جعلني أشعر بالضيث قليلًا".

وعن مراوغته 47 مرة خلال المباراة: "قال ضاحكًا من أين يأتون بتلك الإحصائيات؟ حمدًا لله أقدم مباريات مميزة مع المحلة طوال حتى الَان، إذا تمت مرواغة أي مدافع بهذا الرقم لن يلعب في أي مباراة مرة أخرى".

وأتم صاحب الـ28 عامًا: "تشبيهي بـ فان دايك أمر يسعدني للغاية، وأتعلم منه كثيرًا، لكنني أحب سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد".