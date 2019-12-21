رياضة | فضيحة التسريب تهز الزمالك.. ومنطقة الجيزة تعلق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضيحة التسريب تهز الزمالك.. ومنطقة الجيزة تعلق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ماهر عبد العزيز مدير منطقة الجيزة لكرة القدم عن تسريب عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك ليست مسئوليتهم.

وشهدت الفترة الماضية تسريب عقد أكثر من لاعب بالزمالك وعلى رأسهم المغربي خالد بوطيب ومحمد عواد ومحمد عبدالغني.

وقال ماهر في تصريحات خاصة: "العقد تكون نسخة منه في المنطقة ونسخة أخرى مع الاتحاد المصري لكرة القدم ونسخة أخرى في النادي".

وواصل: "بعد التسريبات الأخيرة أردت الاطمئنان بشكل أكبر وبالعودة للنسخ المسربة تأكدت أنها لم تخرج من منطقة الجيزة لأن العقود المسربة بها أختام غير موجودة في العقود الموجودة بالمنطقة من الأساس".

وأكمل: "بعد توقيع العقود النادي يرسلها للمنطقة وبعد ذلك يقوم الاتحاد المصري بتوثيقها.. في رأيي ما يحدث أمر غير طبيعي بتسريب العقود في هذا التوقيت من الأساس والنتائج الغير موفقة لفريق الكرة، البعض يحاول عرقلة مسيرة فريق الكرة بالزمالك".