رياضة | صحيفة سعودية: فرجاني ساسي يفسخ عقده مع الزمالك للانتقال للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة سعودية: فرجاني ساسي يفسخ عقده مع الزمالك للانتقال للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية عن قرار فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك بفسخ عقده مع الفريق من طرف واحد لعدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة تمهيدًا للعب لفريق الأهلي السعودي تحت قيادة كريستيان جروس.

وأوضحت صحيفة "البلاد" السعودية أن الأهلي السعودي يخطط لضم فرجاني بعدما علمت بقراره بفسخ عقده من طروف واحد لعدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لكنه لم يخطر الزمالك رسميًا بموقفه.

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وأضافت أن ساسي سيكون بديلاً للبوسني ألفيس ساريتش في قائمة الأهلي بداية من الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل.

وأشارت إلى أن كريستيان جروس سبق له تدريب ساسي في الموسم الماضي، حينما كان مدربًا للزمالك قبل أن يرحل عن النادي عقب انتهاء بطولة الكونفيدرالية.

وكان التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن للزمالك السابق قد فسخ عقده من طرف واحد، بسبب عدم الحصول على مستحقاته.