رياضة | التشكيل الرسمي للهلال أمام مونتيري.. مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر اليوم في كأس العالم للأندية لايف bein

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي للهلال أمام مونتيري.. مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر اليوم في كأس العالم للأندية لايف bein والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الهلال، اليوم السبت، عن التشكيل الرسمي للفريق أمام في مواجهة مونتيري المكسيسكي، والمقرر لها مساء اليوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2019، على ملعب خليفة الدولي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

من المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد مونتيري، في تمام الساعة الرابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة السادسة ونصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd1، التابعة لشبكة bein sports وقناة الكأس، المالكين لحقوق البث الحصري لمباريات كأس العالم للأندية.

وفيما يلي التشكيل الرسمي للهلال في مواجهة مونتيري:-

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حراسة المرمي: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: محمد البريك – جانج هيون سو – علي البلهي – ياسر الشهراني

خط الوسط: كارلوس إدواردو – جوستافو كويلار – سالم الدوسري – عبد الله عطيف

خط الهجوم: جيوفنكو - عمر خربين