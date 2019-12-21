رياضة | وزير الرياضة ومحافظ المنوفية يفتتحان صالة وملعب نجيل بمليوني جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة ومحافظ المنوفية يفتتحان صالة وملعب نجيل بمليوني جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم السبت، صالة ألعاب رياضية وملعب نجيل صناعي بنادى مليج الرياضي، بتكلفة 2مليون جنيه ضمن الجولة التفقدية لوزير الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعي لإعداد جيل مؤهل بدنيًا وثقافيًا يسهم في تنمية الوطن، ولديها اهتمام كبير بمراكز الشباب في مختلف المحافظات، لتحويلها لمراكز خدمة مجتمعية، كما تستهدف توسيع قاعدة ممارسة الرياضة على مستوي الجمهورية من خلال تطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية، وإنشاء منشآت شبابية ورياضية جديدة تخدم شريحة النشء والشباب.

يذكر أن، محافظ المنوفية، استقبل وزير الشباب والرياضة صباح اليوم، قبل بدء جولته التفقدية؛ لمتابعة سير العمل بالمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة المنوفية، والتعرف على آخر المستجدات الخاصة بتطويرها ورفع كفاءتها، والعمل علي تفعيل دورها المجتمعي، وتعظيم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المنشآت للنشء والشباب.

وتتضمن جولة وزير الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية أيضًا افتتاح مبنى إداري بمركز شباب كفر شنوان بمدينة شبين الكوم، وافتتاح ملعب خماسي بمركز شباب سنتريس و3 ملاعب نجيل صناعي بمراكز شباب طليا والبرانية والكوادي بأشمون.