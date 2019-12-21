رياضة | طنطا: الحكم اعترف لنا بعدم صحة ركلة جزاء المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طنطا: الحكم اعترف لنا بعدم صحة ركلة جزاء المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف علاء عكاشة مدير الكرة بنادي طنطا الرياضى عن الحديث الذى دار بينه وبين أحمد العدوي حكم مباراة فريقه ضد مصر المقاصة والذى احتسبت فيه ضربة جزاء غير صحيحه قبل أن ينتهى اللقاء بهدف لكل فريق.

كانت الدقيقه ٨١ من عمر الشوط الثانى قد شهدت جدلا كبيرا حول احتساب حامل الراية ممدوح مصطفى إسماعيل ضربة جزاء لصالح المقاصة داخل منطقه جزاء طنطا دون أي تلامس بين اللاعب والمهاجم مما تسبب فى اعتراض الجهاز الفنى لطنطا وتم بعدها طرد ايمن المزين المدير الفنى للفريق

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وأكد عكاشة أنه توجه الى حكم اللقاء والذي قال له إنه اضطر الى احتسابها حتى لا يتسبب في إحراج المساعد والذى أسرع بعد رفع الراية إلى الدخول إلى منطقة الجزاء دون الرجوع للحكم

وأشار إلى أن الحك اعترف لأيمن المزين المدير الفني لطنطا أنه تسرع فى طرده موضحًا أنه قام بذلك لاحتواء الموقف

يذكر أن طنطا يحتل المركز الحادى عشر برصيد تسع نقاط ويستعد الفريق للقاء أسوان الثلاثاء المقبل على ملعب طنطا.