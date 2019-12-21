رياضة | مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل استفتاء رابطة النقاد الرياضيين لعام ٢٠١٩

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل استفتاء رابطة النقاد الرياضيين لعام ٢٠١٩ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم رابطة النقاد الرياضيين فى الواحدة ظهر غد الأحد بأحد فنادق القاهرة، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل استفتاء الرابطة لإختيار الأفضل فى كرة القدم لعام ٢٠١٩.

ويتضمن استفتاء الرابطة خمس فئات من الفائزين وهم : أفضل لاعب وأفضل حارس مرمى وأفضل لاعب صاعد وأفضل لاعب محترف فى الدورى المصرى وأفضل مدير فنى، وسيتم خلال المؤتمر الإعلان عن أسماء ٣ مرشحين فى كل فئة، وذلك من واقع ترشيحات لجنة الخبراء التى شكلتها الرابطة وضمت الكباتن : حسن شحاته وعصام عبد المنعم وطه اسماعيل وعبد المنعم حسين (شطه) وفاروق جعفر وحسن المستكاوي وأيمن يونس.

وسيتم خلال المؤتمر الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بطرق التصويت بالنسبة للنقاد الرياضيين، وكذلك بالنسبة لتصويت الجماهير وأيضا سيتم الإعلان عن مواعيد فتح باب التصويت والإحتفالية الكبيرة للإعلان عن الفائزين .