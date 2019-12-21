رياضة | إقالة مونتيلا من تدريب فيورنتينا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقالة مونتيلا من تدريب فيورنتينا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي إقالة فينشينزو مونتيلا المدير الفني له بعد خسارة الفريق 1-4 أمام روما في الدوري الإيطالي.

وقال فيورنتينا عبر موقعه الرسمي الإلكتروني: "تم اتخاذ القرار عقب تحليل طويل ومفصل عن أداء الفريق ونتائجه".

وذكر النادي أن الفريق كان بحاجة لتغيير المدرب، لبعث الروح العزيمة والتصميم المطلوبين في الملعب وإحداث تحول فوري.

وأضاف: "سيتم الإعلان عن المدرب الجديد خلال الأيام المقبلة".