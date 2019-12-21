رياضة | وزير الرياضة يهنئ "كيشو" بلقب أفضل مصارع روماني في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يهنئ "كيشو" بلقب أفضل مصارع روماني في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللاعب محمد ابراهيم السيد " كيشو " لاعب المنتخب المصري، لحصوله على لقب أفضل مصارع روماني أقل من 23 سنة، وذلك لعام ٢٠١٩ من الاتحاد الدولي للمصارعة.

جاء اختيار الاتحاد الدولي للمصارعة ل "كيشو" بعد حصوله على لقب بطل العالم تحت 23 سنة للعام الثاني على التوالي بعد أن فاز في جميع مبارياته ببطولة العالم تحت 23 سنة والتي أقيمت ببودابست بفارق أكثر من 9 نقاط في كل مباراة.

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وأكد " صبحي " أن وزارة الشباب والرياضة لن ولم تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للاعبي المنتخبات القومية في مختلف الألعاب الرياضية لتحقيق المبيداليات الأولمبية في طوكيو ٢٠٢٠ وإسعاد الجماهير المصرية.

يذكر أن اللاعب محمد ابراهيم كيشو استطاع حجز بطاقة التأهل الي أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ عقب اقتناصه المركز الخامس في بطولة العالم للكبار والتي أقيمت بالمجر.

ويعد كيشو من أبرز لاعبى المصارعة في مصر فى الفترة الأخيرة بعد احتلاله المركز الرابع فى التصنيف العالمى والأوليمبى، وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولى للمصارعة.