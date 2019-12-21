رياضة | عاجل.. كارلو أنشيلوتي مدربا لإيفرتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. كارلو أنشيلوتي مدربا لإيفرتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي تعيين كارلو أنشيلوتي مديراً فنياً للفريق الأول خلفاً للمقال ماركو سيلفا.

وقرر نادي إيفرتون الإنجليزي التعاقد مع كارلو أنشيلوتي الذي سبق له تدريب نابولي الإيطالي وأقيل من منصبه خلال الأسبوعين الماضيين بعد عام ونصف فقط مع فريق الجنوب الإيطالي.

ويبدأ كارلو أنشيلوتي مهمته رسمياً بمباراة إيفرتون ضد بيرنلي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.