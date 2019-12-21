رياضة | التشكيلة الرسمية لمباراة أرسنال وإيفرتون.. مشاهدة مباراة أرسنال وإيفرتون رابط مجاني الآن bein sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيلة الرسمية لمباراة أرسنال وإيفرتون.. مشاهدة مباراة أرسنال وإيفرتون رابط مجاني الآن bein sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب السويدي فريدريك ليونبرج المدير الفني المؤقت لنادي أرسنال عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق إيفرتون في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الجوديسون بارك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : لينو.

خط الدفاع : تشامبرز - ميتليند نيلز - ديفيد لويز - ساكا.

خط الوسط : توريرا - تشاكا - نيلسون - سميث روي.

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خط الهجوم : مارتينيلي - اوباميانج.

وكان فريق أرسنال قد أعلن عن تعيين ميكيل ارتيتا لتدريب الفريق في الفترة المقبلة، وذلك عقب رحيل المدرب الإسباني يوناي إيمري عن الجانرز خلال الأسابيع الماضية بسبب سوء نتائج الفريق في البريميرليج والدوري الأوروبي.

بينما تأتي التشكيلة الأساسية لفريق ايفرتون :-

بيكفورد - سيديبيه - ياري مينا - لوكاس دينيه - هولجيت - ريتشارلسون - كولفريت لوين - ايوبي - سيجوردسون - ديلف - ديفيز.

يذكر أن فريق إيفرتون أيضاً اعلن تعيين المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي منذ قليل من أجل قيادة الفريق الأزرق خلال المرحلة القادمة، وذلك بعد اقالة ماركو سيلفا مدرب الفريق بعد الخسارة الثقيلة من فريق ليفربول بخماسية في الدوري الإنجليزي الممتاز.