رياضة | عاجل.. زيدان يضحي بأفضل لاعب في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. زيدان يضحي بأفضل لاعب في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زاد موقف بقاء لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني وأفضل لاعب في العالم غموضًا مع زين الدين زيدان المدير الفني للفريق بعد خروجه من التشكيل الأساسي في الفترة الأخيرة.

وكشفت صحيفة "El Confidencial" الإسبانية عن أن مودريتش يعرف جيدًا أن بقاءه في ريال مدريد لم يعد مضمونًا وأنه سيكون خارج قلعة سانتياجو برنابيو وإلا الجلوس على دكة البدلاء للأوروجوياني ىفيدي فالفيردي.

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وأكدت أن مودريتش سيرحل في الميركاتو الصيفي للبحث عن ناد آخر يستطيع من خلاله المشاركة المستمرة والعودة مرة أخرى إلى المستطيل الأخضر خاصة أنه مطلوب في إنتر ميلان الإيطالي.