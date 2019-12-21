رياضة | بني سويف والبنك الأهلي في صراع ساخن على قمة مجموعة الصعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بني سويف والبنك الأهلي في صراع ساخن على قمة مجموعة الصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواجهة هامة ينتظرها عشاق كرة القدم بصعيد مصر وذلك عندما يحل البنك الأهلى ضيفا على بنى سويف غداً الأحد فى إطار المباراة التى تجمع بين الفريقان بملعب استاد بنى سويف بمنافسات الاسبوع العشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

بنى سويف بقيادة مديره الفنى حسن موسي جهز كافة أسلحته وأوراقه الرابحة خلال الفترة الماضية واستعاد جهود محمود عاطف ' ميسي ' ومحمد ميخا وهارزن اسماعيل ثلاثى الفريق الغائبين عن المباريات الماضية للإصابة .

كما ظهر لتدريبات الفريق السويفي العديد من اللاعبين بمستوى متميز وسط اهتمام كبير بالمباراة وحصد الثلاث نقاط بجانب حرص باهر بهجت الزهيري أمين الصندوق و على جابر وأحمد سيف النصر ومحمد الواضح ابو جبل أعضاء مجلس الإدارة وياسر التونى مدير الكرة على حضور تدريب الفريق .

ويحتل بنى سويف المركز الاول برصيد 20 نقطة جمعها الفريق من خلال 9 اسابيع الماضية تمثلت فى تحقيق الفوز 6 مرات أمام شبان قنا وسوهاج والمنيا والإعلاميين وديروط والفيوم فيما تعادل الفريق بمباراتين أمام بترول اسيوط وتليفونات بنى سويف وخسر أمام الالمونيوم بهدف نظيف .

وتمثل المباراة أهمية كبري للجهاز الفنى لبنى سويف والتى يعتبرها بمثابة ال 6 نقاط ومفتاح الصعود للدورى الممتاز وزيادة فارق الارقام فى النقاط بين الفريق السويفى المتصدر والبنك الأهلى.

وكان بنى سويف قد تعادل سلبيا بمباراته الاخيرة امام مضيفه تليفونات بنى سويف بالمباراة التى أقيمت بملعب استاد بنى سويف الرياضى .

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فيما يعكف عيد مرازيق المدير الفنى للبنك الأهلى على استعادة الانتصارات لصفوف الفريق وإعادة ثقة اللاعبين خاصة فى ظل الخسارة الأخيرة أمام ضيفه المنيا الرياضى بملعب البنك الأهلى بالقاهرة .

ويحاول المدير الفنى للبنك الأهلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بنى سويف المتصدر وتكثيف الضغط الهجومي عن طريق الثنائى عمرو عزت وعلى صابر وعدم وقوع لاعبي الفريق بأخطاء دفاعية بمناطق الخطورة .

ويحتل البنك الأهلى المركز الثانى برصيد 18 نقطة جمعها من خلال الفوز فى 5 مباريات أمام تليفونات بنى سويف وديروط والفيوم والالمونيوم وسوهاج فيما تعادل بثلاث مباريات أمام الإعلاميين وطهطا وشبان قنا وخسر مباراته أمام المنيا .

هدّافي بني سويف

محمود بكري "هدفين" - كريم أشرف "هدفين" - محمود مكي "هدفين" - حسام البدري - حسام عيسى - علي وزة - بلال سالم - مصطفى صلاح بليه .

هدّافي البنك الاهلي

عمرو عزت 5 أهداف - اسلام صلاح "هدفين" - محمد لعبه "هدفين" - محمد حامد - أحمد حامد.