اونلاين | يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة برشلونة والافيس بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

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سيواجه مساء يوم السبت من الشهر الجاري النادي الكتالوني نظيره نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني على أرضية ملعب الكامب نو الذي يقع في منطقة برشلونة في إسبانيا وذلك برسم مباراة ذهاب الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإسباني الدرجة الأولى بأسبانيا.

برشلونة سيدخل بإستعداد قوي تحت قيادة المدير الفني الإسباني إرنستو فالفيردي وهو لاعب كرة قدم إسباني سابق.

فرق في إسبانيا كان أهمها نادي برشلونة،ريال سوسيداد و برشلونة، في هذا اللقاء سيقابل برشلونة نادي ديبورتيفو ألافيس والذي يسعى بدوره لتحقيق نتيجة إيجابة تمنحه بطاقة التأهل للدور القادم من المنافسة.