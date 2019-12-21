اونلاين | «يلاشووت Hilal today» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الهلال NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «يلاشووت Hilal today» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الهلال NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال السعودي و مونتيري المكسيكي (كورة لايف)، حيث تقام المباراة اليوم السبت 21 – 12 – 2019، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في قطر، تابع بث مباشر YALLA SHOOT مباريات مونديال الأندية.

مشاهدة بث مباشر KORA STAR مباراة الهلال ومونتيري اليوم السبت:

تقام مباراة الهلال ضد مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث،اليوم السبت على ستاد خليفة الدولي، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة ا لمكرمة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت أبوظبي، وتحظي المباراة باهتمام كبير من الجماهير العربية والسعودية لمتابعة فريق الهلال.

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تابع بث مباشر YALLA LIVE مباراة الهلال ومونتيري في كأس العالم للأندية:

فشل فريق الهلال السعودي في التأهل لنهائي مونديال الأندية بعدما خسر أمام فريق فلامينجو البرازيلي بنتيجة 3 – 1 في مباراة الدور نصف النهائي للبطولة المونديالية، بينما خسر فريق مونتيري أمام فريق ليفربول الانجليزي بنتيجة 2-1 ليتحول الفريقين للمنافسة على المركز الثالث وبرونزية البطولة.

بث مباشر KORA ONLINE مباريات كأس العالم للأندية بين الهلال وفلامينجو:

يمكنكم متابعة بث مباشر لمباراة الهلال ومونتيري مساء اليوم السبت على شاشكة قناة بي إن سبورتس HD 1 بتعليق عامر الخوذيري، حيث تنقل قنوات بي ان سبورتس مباريات مونديال الأندية بشكل حصري، كما تذاع المباراة عبر قناة ALKASS SIX HD، ALKASS THREE HD، كما يوفر موقعنا الخليج 365 الرياضي روابط بث مباشر بجودة فائقة للمباراة.