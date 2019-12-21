اونلاين | كورة أون لاين مشاهدة مباراة برشلونة والافيس بث مباشر اليوم live في الدوري الإسباني hd1

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يقدم برشلونة موسم جيد لكنه ليس مستواه الطبيعي مقارنةً بالموسم الماضي الذي قدم فيه آداء مميز للغاية. يدخل البرسا هذا اللقاء وعينه على الثلاث نقاط من أجل التربع على قمة الدوري والتتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم. على الجانب الآخر، يحتل ديبورتيفو ألافيس المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة ويسعي للخروج من هذ اللقاء بنقطة على الأقل خصوصاً أنه سيواجه فريق كبير بحجم برشلونة كما أنه سيخوض اللقاء خارج الديار.

* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض برشلونة اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع : جوردي ألبا - كليمون لونجليت - جيرارد بيكي - سيرجي روبيرتو

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خط الوسط : فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش

خط الهجوم : أنطوان جريزمان - لويس سواريز - ليونيل ميسي

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