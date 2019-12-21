اونلاين | Live بث حي مشاهدة مباراة الهلال Hilal بث مباشر «القناة المفتوحة» الآن عبر bein HD YouTube مجانا بدون تقطيع

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يقدم لكم الخليج 365 الرياضي بث مباشر مباراة الهلال السعودي ضد مونتيري المكسيكي، عبر رابط كورة ستار حصريا KORA STRA في تحديد المركزين الثالث والرابع بنهائيات كأس العالم للأندية، وبث مباشر بدون تقطيع عبر كورة يلا شووت بلس YALLA SHOOT PLUS في المباراة المرتقبة بمونديال الأندية.

كورة جول ويستعد عشاق كرة القدم العربية لمتابعة مباراة قوية وقمة بين فريقي الهلال السعودي ضد مونتيري المكسيكي، KORA GOAL في التنافس على برونزية بطولة كأس العالم للأندية على ملعب الملك خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة.

دوري بلس حيث يخوض الهلال بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني، ثالث مبارياته على مدار تاريخه، بإعتباره حاملًا لقب دوري أبطال آسيا، حيث لم يشارك في كأس العالم من قبل، DAWRY PLUS بعدما تغلب على الترجي في دور ربع النهائي بنتيجة هدف دون رد، قبل أن يتلقى هزيمة أمام فلامينجو البرازيلي بثلاثية مقابل هدف وحيد، بينما يدخل مونتيري المكسيكي بقيادة الأرجنتيني أنطونيو محمد المدير الفني، المباراة الثانية له بعد الهزيمة من ليفربول الإنجليزي بشق الأنفس بهدفين مقابل هدف وحيد، في نصف النهائي تابع مباراة الهلال السعودي ضد مونتيري المكسيكي بشكل حصري بدون تحميل.

موعد مباراة الهلال السعودي ضد مونتيري المكسيكي بمونديال الأندية

ويستضيف ملعب الملك خليفة، مباراة نارية للهلال السعودي ضد مونتيري المكسيكي، في تحديد صاحب برونزية مونديال الأندية، حيث ستقام المباراة في الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي ضد مونتيري المكسيكي بمونديال الأندية

كورة لايف حيث ستذاع مباراة الهلال السعودي ضد مونتيري المكسيكي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein sports HD1، المنافسة على برونزية كأس العالم للأندية KORA LIVE تابع مشاهدة مباراة الهلال ضد مونتيري المكسيكي على ملعب الملك خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة.

السعودية سبورت ويستضيف ملعب الملك خليفة بقطر، مباراة الهلال ضد مونتيري المكسيكي، اليوم السبت 21 ديسمبر الجاري في تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية، KSA SPORTS متابعة حية لمباراة الهلال ضد مونتيري المكسيكي، بأخر مبارياتهم في كأس العالم للأندية.

الأسطورة متابعة حية لمباراة الهلال ضد الترجي التونسي، حيث يخوض الهلال السعودي البطولة بإعتباره حاملًا لقب بطولة دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا اليابانية فيما يدخل مونتيري المكسيكي البطولة بعدما حقق لقب دوري الكونكاكاف، alostora قطر تستضيف نهائيات كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي.

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