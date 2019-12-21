اونلاين | "يلا شووت" مشاهدة الهلال ومونتيري بث مباشر Hilal NOW كورة لايف PLUS MATCH رابط ماتش الهلال NOW

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شاهد بث الأسطورة متابعة مباراة الهلال ضد مونتيري المكسيكي، في كأس العالم للأندية alostora، وتحديد صاحب المركز الثالث وبرونزية العالم، قطر تستضيف نهائيات كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي.

كورة فور جول ويستضيف ملعب خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة مباراة من العيار الثقيل بين الهلال السعودي ضد مونتيري المكسيكي، KORA4GOAL تابع حصريا مباراة الهلال السعودي ضد مونتيري المكسيكي، على تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية.

دوري بلس حيث يأمل الروماني رازافان لوشيسكو المدير الفني للزعيم الهلالي، في قيادة فريقه لتحقيق إنجاز غير مسبوق بالكرة السعودية وتحقيق ميدالية تاريخية، في أولى مشاركات الفريق عبر تاريخه، DAWRY PLUS حيث من المنتظر أن يدفع المدير الفني بجميع عناصره الأساسية والقوية أملا في خطف نتيجة المباراة لصالحه خاصةً في ظل الأنباء الواردة التي تؤكد دخول مونتيري المكسيكي المباراة بالبدلاء، تابع كورة بلس مباراة قوية في كأس العالم للأندية KORA PLUS والمقامة في قطر.

كورة أونلاين، وتأتي المباراة بعد أن تلقى الهلال السعودي، هزيمة أمام فلامينجو البرازيلي بثلاثية مقابل هدف وحيد، في مباراة نصف النهائي لمونديال الأندية، فيما يلعب مونتيري المكسيكي المباراة بعد الهزيمة أمام ليفربول الإنجليزي، بهدفين مقابل هدف وحيد، KORA ONLINE، شاهد الهلال السعودي يصطدم بمونتيري المكسيكي، لحصد برونزية العالم.

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موعد مباراة الهلال السعودي ضد مونتيري المكسيكي بمونديال الأندية

ويستضيف ملعب خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة، مباراة نارية للهلال السعودي ضد مونتيري المكسيكي، حيث ستقام المباراة في الساعة الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي ضد مونتيري المكسيكي بمونديال الأندية

كورة لايف حيث ستذاع مباراة الهلال السعودي ضد فلامينجو البرازيلي، في نهائي كأس العالم للأندية، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein sports HD1، الهلال ضد مونتيري المكسيكي KORA LIVE شاهد مباراة الهلال ضد مونتيري المكسيكي حصريًا بدون تقطيع.

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