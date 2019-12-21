اونلاين | "يوتيوب" مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر Al-Hilal Saudi يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الهلال «bein ONLINE»

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تلقى الهلال هزيمة ثقيلة على يد فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وعلى الجانب الآخر، سيواجه مونتيري نظيره الهلال بعد خسارته من ليفربول الإنجليزي بهدفين مقابل هدف في الدور قبل النهائي.

* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض الهلال المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني وجانج هيون سو وعلي البليهي ومحمد البريك.

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خط الوسط: عبدالله عطيف وجوستافو كويلار وسالم الدوسري وكارلوس إدواردو.

خط الهجوم: عمر خربين وبافيتيمبي جوميز.

أما مونتيري من المتوقع أن يخوض المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : مارسيلو باروفيرو

خط الدفاع : ليونيل فانجيوني - نيكولاس سانشيز - سيزار مونتيس - ستيفان ميدينا

خط الوسط : كارلوس رودريجيز - سيلسو أورتيز - خيسوس جالاردو - رودولفو بيتزارو

خط الهجوم : دورلان بابون - فينسنت يانسين

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