اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الهلال ضد مونتيري بث مباشر alhilal live كورة لايف رابط الهلال II7SRY جول AlHilal Riyadh

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موعد مباراة الهلال السعودي ضد مونتيري والقنوات الناقلة لها

وستقام المباراة غداً السبت 21 ديسمبر، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة وسوريا والعراق والدوحة، السادسة والنصف بتوقيت الإمارات، الثالثة والنصف بتوقيت تونس والجزائر.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 1 الناقل الرسمي والحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي ومنطقة شمال أفريقيا.

التشكيل المتوقع لنادي الهلال السعودي أمام مونتيري المكسيكي.

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سيغيب عن الهلال النجم البيروفي أندري كارييو بسبب تلقيه بطاقة حمراء في مباراة فلامينجو، وبالتالي من المتوقع أن يدفع الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال بالأسماء الآتية لمواجهة مونتيري.

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: محمد البريك – هيون سو يانج – علي البليهي – ياسر الشهراني

خط الوسط: هاتان باهبري – جوستافو كويلار – إدواردو كارلوس – سالم الدوسري

خط الهجوم: بافيتمبي جوميز – سباستيان جيوفينكو.