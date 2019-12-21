اونلاين | «كورة لايف YalllaKora» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري "يلا شوووت" بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم Hilal

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يحتضن استاد خليفة الدولي مباراة الهلال السعودي ومونتيري المكسيكي، في السابعة من مساء اليوم السبت، لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2019.

وتعد تلك هي المشاركة الأولى للهلال في مونديال الأندية، وتمكن من إقصاء الترجي التونسي، ليواجه فلامينجو البرازيلي في نصف النهائي، ولكنه سقط في فخ الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وظهر الهلال بشكل مقبول بالنسبة إلى جماهيره حتى الأن

في البطولة، ويحتاج إلى تحقيق الفوز اليوم من أجل حصد المركز الثالث في إنجاز له بالمشاركة الأولى.

وعلى الجانب الأخر فإن مونتيري المكسيكي تمكن من إقصاء السد القطري، المشارك بصفته البلد المضيف، وتأهل الفريق المكسيكي إلى نصف النهائي لمواجهة ليفربول، ورغم خسارته بهدفين مقابل هدف، إلا إنه قدم مباراة مميزة وكان خصم

عنيد للر

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ومن المتوقع أن يعتمد رازفان لوسيسكو المدير الفني للهلال على التشكيل الأساسي للفريق الذي خاض به لقاء فلامينجو في نصف النهائي، بإستثناء أندريه كاريلو الذي يغيب بعد تعرضه للطرد في المباراة السابقة.

تشكيل الهلال المتوقع لمباراة اليوم :

عبدالله المعيوف، محمد البريك، جانج هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني، محمد كنو، جوستافو كويلار، كارلوس إدواردو، سيباستيان جيوفينكو، الدوسري، جوميز.

موعد مباراة الهلال السعودي ومونتيري المكسيكي

تنطلق المباراة في الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة،

والخامسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة،

والسادسة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي.