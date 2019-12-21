اونلاين | بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة أرسنال وإيفرتون بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الإنجليزي بث مباشر ARSENAL

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة أرسنال وإيفرتون بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الإنجليزي بث مباشر ARSENAL والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة البريمير ليج اليوم السبت بث مباشر الارسنال اليوم السبت بث مباشر الان ارسنال اليوم السبت 21-12-2019 عبر الخليج 365 الرياضي الان مشاهدة مباراة أرسنال وايفرتون بث مباشر ارسنال وايفرتون الان بث مباشر ارسنال وايفرتون أعلن المدرب السويدي فريدريك ليونبرج المدير الفني لنادي أرسنال عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق إيفرتون في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الجوديسون بارك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : لينو.

خط الدفاع : تشامبرز - ميتليند نيلز - ديفيد لويز - ساكا.

خط الوسط : توريرا - تشاكا - نيلسون - سميث روي.

Advertisements

خط الهجوم : مارتينيلي - اوباميانج.

مشاهدة مباراة أرسنال وايفرتون وكان فريق أرسنال قد أعلن عن تعيين ميكيل ارتيتا لتدريب الفريق في الفترة المقبلة، وذلك عقب رحيل المدرب الإسباني يوناي إيمري عن الجانرز خلال الأسابيع الماضية بسبب سوء نتائج الفريق في البريميرليج والدوري الأوروبي، مشاهدة مباراة أرسنال وايفرتون

بينما تأتي التشكيلة الأساسية لفريق ايفرتون :-

بيكفورد - سيديبيه - ياري مينا - لوكاس دينيه - هولجيت - ريتشارلسون - كولفريت لوين - ايوبي - سيجوردسون - ديلف - ديفيز.

مشاهدة مباراة أرسنال وايفرتون يذكر أن فريق إيفرتون أيضاً اعلن تعيين المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي منذ قليل من أجل قيادة الفريق الأزرق خلال المرحلة القادمة، وذلك بعد اقالة ماركو سيلفا مدرب الفريق بعد الخسارة الثقيلة من فريق ليفربول بخماسية في الدوري الإنجليزي الممتاز، مشاهدة مباراة أرسنال وايفرتون .