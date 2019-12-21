كريسيانو رونالدو يكشف سر احتفاله الشهير بتسجيل الأهداف

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، عن السر وراء احتفاله بتسجيل الأهداف في شباك الخصوم.
كريستيانو – المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات - يحتفل بطريقة فريدة بتسجيل الأهداف، حيث يقفز عالياً ويفتح ذراعيه ثم يقول كلمته الشهيرة “نعم”.
صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، نقلت عن رونالدو قوله: بدأت قول كلمة نعم عندما كنت ألعب في ريال مدريد، وعندما نفوز جميعاً نقول نعم، بدأت قول ذلك لكني لا أعرف السبب، فقد كان الأمر طبيعياً بالنسبة لي.
قائد المنتخب البرتغالي أضاف، أتذكر فترة التحضيرات للموسم في لوس أنجلوس، لقد لعبنا ضد تشيلسي وسجلت هدفاً واحتفلت بهذه الطريقة ثم سألني الناس لماذا قمت بهذا؟.. إلاّ أنني لا أعرف لما قمت بذلك فقد كان الأمر طبيعياً.
لاعب ريال مدريد السابق جدد طريقة احتفاله بالتسجيل، في مباراة يوفنتوس الأخيرة أمام سامبدوريا (2-1)، بالجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، إذ وضع كريستيانو رونالدو الكرة برأسية مذهلة في شباك الفريق الخصم.
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