فيليب كوتينيو يلعب بتيشرت مُقلد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يشارك النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب وسط مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، مع فريقه منذ بداية الموسم بقمصان مقلدة وليست النسخة الأصلية التي يرتديها باقي اللاعبين في الفريق.

صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، ذكرت أن اللاعب المنضم إلى صفوف الفريق البافاري في الانتقالات الصيفية للموسم الجاري على سبيل الإعارة، وجد القمصان الأصلية المخصصة للاعبين لا تناسبه بسبب مقاسها الكبير، لذا لجأ إلى النسخة المقلدة المخصصة لمقاس الأطفال الموجودة في المتاجر الرسمية للنادي وشركة “أديداس” الراعية.

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قمصان لاعبي بايرن ميونيخ الأصلية، تمتاز بخفة وزنها، كما أنها تجف بشكل أسرع من النسخة التي يتم بيعها للجماهير في المتاجر الرسمية.

الصحيفة أوضحت أن الفارق بين قميص كوتينيو وباقي زملائه في الملعب كان ملحوظا من قبل الجمهور.

الشركة المسئولة عن قمصان بايرن ميونيخ، تعمل حاليا على توفير مقاسات خاصة تتلاءم مع حجم كوتينيو البالغ من العمر 27 عاما بعد عودة المباريات عقب فترة توقف العطلة الشتوية.

لاعب فريق ليفربول السابق كوتينيو سجل 7 أهداف، وقام بـ7 تمريرات حاسمة، في 21 مباراة مع بايرن ميونيخ في جميع المنافسات المحلية والأوروبية.