أول عقوبة لمسعود أوزيل بعد التغريدة المثيرة عن مسلمي الصين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم الألماني مسعود أوزيل، لاعب وسط مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي، لعقوبة سريعة بعد تغريدته الأخيرة عن تعرض المسلمين في الصين لمضايقات.

شركة صينية حذفت مسعود أوزيل، من نسخة الهواتف النقالة من لعبة كرة قدم إلكترونية في البلاد، في أعقاب دعمه للإيغور في إقليم شينغيانغ.

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شركة “نت إيز” المدرجة في أسواق الأسهم في الولايات المتحدة، أعلنت أنها حذفت أوزيل من نسخة الهواتف للعبة “بي اي أس - برو إيفوليوشن سوكر” في أعقاب تعليقه الحاد حول الصين.

الشركة أوضحت عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن تعليقات أوزيل تسببت بالأذى لمشاعر المشجعين الصينيين وخرقت الروح الرياضية للحب والسلام، مضيفة: نحن لا نفهم أو نقبل أو نسامح أوزيل على هذا التعليق.

لاعب خط الوسط لأرسنال، وهو مسلم من أصول تركية، كتب تغريدة عبر حسابه على “تويتر” انتقد فيها تعامل الصين مع الأقليات المسلمة في الإقليم الواقع في غرب البلاد، وأيضا عدم تحرك الدول الإسلامية للدفاع عن الإيغور في وجه الانتهاكات التي يتعرضون لها.