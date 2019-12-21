سرقة منزل اللاعب نيلسون سيميدو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض منزل اللاعب البرتغالي نيلسون سيميدو، مدافع فريق برشلونة الإسباني للسرقة، وذلك أثناء تواجده مع فريقه قبيل إحدى المبارات مؤخرا.

صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، ذكرت أن منزل اللاعب تعرض للسرقة أثناء وجوده في الفندق مع برشلونة استعداد للمباراة المؤجلة من الجولة الـ10 في الدوري الإسباني، دون الكشف عما إذا تواجد أي فرد من عائلته في المنزل في تلك اللحظة أم كان خاليا.

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الصحيفة أضافت، أن العديد من لاعبي ريال مدريد تعرضت منازلهم للسطو، مثل كاسيميرو، وكريم بنزيما ولوكاس فاسكيزو، وزين الدين زيدان، المدرب الفرنسي للمرينجي.. وفي وقت سابق حدثت عمليات سطو استهدفت منازل لاعبين آخرين منهم ألفارو موراتا نجم أتلتيكو مدريد.

كما اشارت إلى أن الشرطة قامت بتفكيك منظمة متخصصة في سرقة منازل لاعبي كرة القدم، في أكتوبر الماضي.

يشار إلى أن مباراة “الكلاسيكو” بين برشلونة وضيفه ريال مدريد، في ملعب “كامب نو”، انتهت بالتعادل السلبي، ليرفع برشلونة رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن ريال مدريد الوصيف الذي يقاسمه عدد النقاط.