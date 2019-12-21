زوجة نجم باريس سان جرمان ماورو إيكاردي تتحدث خيانتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الأرجنتينية واندا نارا، تفاصيل شخصية جدا، عن علاقتها بزوجها النجم الأرجنتيني ماورو إكاردي، مهاجم فريق باريس سان جرمان الفرنسي.

مجلة “لا ريبوبليكا ديلي دوني” الإيطالية، نقلت عن واندا نارا قولها، إن إيكاردي لا يرغب حتى بالنظر إليّ عندما يخسر فريقه مباراة، إيكاردي لا يقيم معي علاقة قبل المباريات، لأنه لاعب محترف جدا، وإذا خسر فريقه، لا يرغب حتى بالنظر إليّ بعد المباراة.

واندا تعتبر من أشهر زوجات اللاعبين في إيطاليا، وذلك بسبب الجدل الكبير الذي دار حول علاقتها مع إيكاردي، حيث قامت بخيانة شريكها السابق، اللاعب الأرجنتيني ماكسي لوبيز، وأقامت علاقة مع إيكاردي، قبل الزواج منه لاحقا.

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الحسناء الأرجنتينية قالت عن موضوع لوبيز وإيكاردي، بدأت علاقتي بماورو إيكاردي عندما عدت إلى الأرجنتين، لم يكن الأمر سهلا فقد كان لديّ 3 أطفال وكان عليّ بدء حياة جديدة في الأرجنتين، العثور على شخص مثله وهو صغير بالسن، كان شيء مهم جدا بالنسبة لي، الاختيار لم يكن لي فقط، بل لأطفالي كذلك، لأنه مغرم بأطفالي كذلك.

إيكاردي تزوج من واندا عام 2014، بعد انفصالها عن ماكسي لوبيز، إثر اكتشاف الأخير خيانتها له مع إيكاردي.

يشار إلى أن واندا صاحبة الـ 31 عاما، تمتلك شخصية قوية، دفعت إيكاردي صاحب الـ 25 عاما للاعتماد عليها كوكيلة له ومديرة لأعماله.

وكيلة إيكاردي كانت ضمن أسباب الخلاف مع إدارة إنتر ميلانو الموسم الماضي، إضافة الى الحديث عن تباينات في مفاوضات تمديد عقده، الأمر الذي دفعه للانتقال إلى باريس سان جرمان الصيف الماضي.