ماريا شارابوفا تكشف عن ملهمها الأول

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قالت نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا، إنها لا تزال تملك الدافع والشغف للمنافسة على مستوى محترف، رغم معاناتها من إصابة متكررة في الكتف أبعدتها عن الملاعب لفترات طويلة خلال عام 2019.

المصنفة أولى عالميا سابقا - االتي خاضت غمار ثماني بطولات فقط خلال عام 2019، لعبت خلالها 15 مباراة – أشارت إلى أنها تستلهم من نظيرها الإسباني رافايل نادال لتخطي الإصابات.

شارابوفا بعد خروجها من الدور الأول لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، أمام الأمريكية سيرينا وليامز في أغسطس الماضي، عادت إلى المنافسات في دورة أبو ظبي الاستعراضية في الإمارات، حيث عوضت كسر إرسالها في مجموعتين لتتغلب على الأسترالية أيلا تومليانوفيتش 6-4 و7-5.

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اللاعبة المتوّجة بخمس بطولات كبرى قالت في تصريحات لها: أي فرصة أحظى بها للخروج واللعب على مستوى تنافسي هو يوم جيد، لأنني لم ألعب كثيرا في الآونة الاخيرة، بالطبع أخرج من هذه المباراة وأنا سعيدة كوني كنت على أرض الملعب مجددا وستتحسن الأمور من هنا.

شارابوفا صاحبة الـ 32 عاما، أضافت، أعتقد أن أحد أكبر التحديات للعام الجديد هو أن يكون لديّ جدول، أتطلع قدما للذهاب إلى أستراليا وسنرى كيف ستسير الأمور وكيف سيصمد جسدي هناك.

وأكدت أنها لم تفكر حتى اللحظة بموعد اعتزالها، معتبرة أن الإصابات جزء لا يتجزأ من حياة أي رياضي، وقالت لديّ أهداف وأحلام في الحياة بعد كرة المضرب، ولكن لا زلت أملك الشغف والدافع في داخلي.

شارابوفا المتوجة في أستراليا عام 2008 اعترفت أنها تستلهم من نادال صاحب 19 بطولة كبرى، الذي عانى في مسيرته من العديد من الإصابات، مضيفة: “أنا مندهشة من مسيرته، أعتقد أنها تعلقت كثيرا بالذكاء الاستراتيجي لجدول مبارياته.. بإمكاني أن أتعلم منه في هذا المجال”.