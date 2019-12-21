مونديال الأندية| عمر خريبين أساسياً في تشكيل الهلال السعودي ضد مونتيري

السبت 21 ديسمبر 2019

أعلن الرومانى رازفان لوشيسكو، المدير الفنى لنادى الهلال السعودى التشكيلة الأساسية التى سيخوض بها مواجهة مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر.



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تشكيل الهلال السعودي .. خريبين أساسياً

وشهد تشكيل الهلال السعودي الدفع بالمهاجم السوري عمر خريبين أساسياً في هجوم الزعيم على حساب الأسد الفرنسي غوميز وجاء تكشيل الروماني رازفان لوشيسكو كالتالي :_

عبد الله المعيوف في حراسة المرمى، محمد البريك، جانج هيون سو، علي ال بليهي، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، عبد الله عطيف، كارلوس ادواردو، سالم الدوسري، جيوفينكو، عمر خربين.

الهلال السعودي ضد مونتيري المكسيكي

يدخل فريق الموج الأزرق مواجهة اليوم عقب خسارة أمام فريق فلامنجو البرازيلي في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية بنتيجة 1-3 ، بينما ذاق فريق مونتيري المكسيكي خسارة قاتلة في الدور ذاته أمام فريق ليفربول الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل هدف ، ليتعين إقامة مباراة السبت بين زعيم آسيا وبطل أمريكا الشمالية على المركز الثالث والرابع .