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شكرا لقرائتكم خبر عن فيورنتينا يقيل مونتيلا وياكيني البديل والان مع التفاصيل
السبت 21 ديسمبر 2019
أعلن نادى فيورنتينا الإيطالي، إقالة مدرب الفريق فينتشينزو مونتيلا، من قيادة الفريق وذلك عقب الخسارة برباعية أمام روما الإيطالي في الجولة السابعة عشر من منافسات الدورى الايطالي.
قرر نادى فيورنتينا بقيادة كومسيو إقالة المدرب الشاب، نظرا لسوء النتائج وانخفاض مستوي الفريق رغم الإمكانات والمواهب التي يمتلكها الفيولا، فالفريق تحت قيادة مونتيلا لم يحقق أية انتصار في آخر 7مباريات خاضها الفريق في الكالتشيو أكتفي بالتعادل في لقاءين والهزيمة في خمس مباريات .
مدافع الفريق السابق بديلا لمونتيلا في فيورنتينا
استقر مسئولي فيورنتينا علي لاعب الفريق السابق جوسيبي ياكيني لقيادة المهمة الفنية بشكل مؤقت خلفا للراحل مونتيلا، السيد جوسيبي ياكيني دافع عن شعار الفيولا وهو لاعب في الفترة ما بين (1988-1994) وقد شغل مركزي الوسط المدافع والمدافع ، المدرب المنتظر لفريق مدينة فلورنسا تولي في السابق تدريب العديد من الفرق أشهرها "باليرمو _ سامبدوريا_كييفو فيرونا_بريشيا".
الجدير بالذكر احتلال فيورنتينا المركز السابع عشر برصيد 17نقطة في الدوري الايطالي.
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