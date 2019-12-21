شكرا لقرائتكم خبر عن ديفيد بيكهام يحدد أولى صفقاته الكبيرة لناديه الجديد الصيف القادم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، أولى صفقاته الكبيرة التي ينوي إتمامها الصيف القادم لدعم فريقه في مشاركته الأولى بالدوري الأمريكي.
وحسب صحيفة «إنديبندنت» البريطانية، يرغب «بيكهام» في التوقيع مع نجم كبير للانضمام إلى فريقه من أجل تسويق النادي الجديد وقد وضع أنظاره على دافيد سيلفا، نجم مانشستر سيتي كأول تعاقد يريد إتمامه.
وأشار التقرير أن المدرب الإسباني للسيتيزنز، بيب جوارديولا، لن يقف في وجه اللاعب إذا أراد الرحيل ليحظى بتجربة أخيرة قبل اعتزاله.
ورغم ارتباط اسم «سيلفا» بالعودة إلى الدوري الإسباني، إلا أن «بيكهام» يأمل في خطفه ليكن الوجه الدعائي للنادي الأمريكي.
كانت هذه تفاصيل خبر ديفيد بيكهام يحدد أولى صفقاته الكبيرة لناديه الجديد الصيف القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.