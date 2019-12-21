شكرا لقرائتكم الجبلاية ترفض تظلم إبراهيم حسن على إيقاف الـ 6 مباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأوضح مسئولو سموحة لاتحاد الكرة خلال التظلم أن تقرير الحكم ليس صحيحا وأنه وقع سوء فهم فى الأحداث أدت إلى العقوبة المغلظة على الطرفين، إلا أن اتحاد الكرة رفض التظلم استنادا على تقرير الحكم.

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وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي سموحة ست مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام أسوان التي أقيمت الأحد 15 ديسمبر الحالي ضمن مسابقة الدوري الممتاز ، وفقا لما جاء في تقريري مراقب وحكم المباراة.

كما قررت اللجنة إيقاف حسن مصطفى مدرب فريق سموحة 8 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق مصطفى أمين محمد المشرف العام على فريق أسوان خلال المباراة نفسها وفقا لما جاء في تقرير مراقب المباراة.

كما تقرر تغريم نادي سموحة 50 ألف جنيه لما بدر من إبراهيم حسن مدير الكرة من سلوك غير رياضي وترتب عليه إلغاء المؤتمر الصحفي بعد المباراة المشار إليها حسبما ثبت بتقرير مراقب المباراة.