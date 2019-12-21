شكرا لقرائتكم مفاجأة .. الأهلي يجدد عقد رامي ربيعة 3 مواسم لمنع الرحيل المجاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وينتهي عقد رامي ربيعة مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري، لذا فضل مسئولو القلعة الحمراء، حسم الملف سريعا.
وعلم "الخليج 365" أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أقترب من حسم ملف التجديد مع رامي ربيعة بعدما أتفق معه حول كافة بنود التجديد وسيتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة.
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