شكرا لقرائتكم مفاجأة .. الأهلي يجدد عقد رامي ربيعة 3 مواسم لمنع الرحيل المجاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي عن وصول مسئولو القلعة الحمراء لاتفاق مع رامي ربيعة مدافع الفريق لتجديد عقده لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وينتهي عقد رامي ربيعة مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري، لذا فضل مسئولو القلعة الحمراء، حسم الملف سريعا.

وتحدثت تقارير إعلامية خلال الفترة الماضية عن إنتهاء عقود رباعي النادي الأهلي الكبار أحمد فتحي ، وليد سليمان ، حسام عاشور وشريف أكرامي بنهاية الموسم الجاري فيما لم يتحدث أحداً عن عقد رامي ربيعة الذى كشف مصدر في القلعة الحمراء أنه ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادً في يناير المقبل أي بعد أيام قليلة.

وعلم "الخليج 365" أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أقترب من حسم ملف التجديد مع رامي ربيعة بعدما أتفق معه حول كافة بنود التجديد وسيتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة.