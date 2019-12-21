on sport مشاهدة مباراة بيراميدز والمصري بدون تقطيع مشاهدة مباراة بيراميدز ضد المصري مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة المصرى وبيراميدز اليوم السبت 21-12-2019 فى الدورى المصرى



مشاهدة مباراة المصرى وبيراميدز اليوم السبت 21-12-2019 فى الدورى المصرى حيث يستدرج الفريق البورسعيدى نظيره بيراميدز فى تمام السابعة والنصف مساء على ستاد السويس الجديد فى موقعة نارية لن تخلو من الاثارة لاسيما أن كلا الفريقين تعرض للهزيمة فى الجولة الماضية حيث سقط المصرى أمام انبى بهدف دون رد فيما تلقى بيراميدز خسارة من الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 6 اهداف وتلقت شباكه مثلهم ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل بيراميدز المركز السابع برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مثلهم وخسر 2 وسجل 15 هدفاً وسكنت شباكه 12 هدفاً .

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مشاهدة مباراة المصرى وبيراميدز اون لاين



مشاهدة مباراة المصرى وبيراميدز اون لاين كما تمثل مباراة الليلة الظهور الأول لعبد العزيز عبد الشافى فى منصب المدير الفنى لبيراميدز بعد رحيل الفرنسى ديسابر عن منصبه ، يتكون التشكيل المتوقع لبيراميدز فى مواجهة اليوم من : " أحمد الشناوي - محمد حمدي - ولفريد كانون - علي جبر - رجب بكار - محمد فتحي - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - عمر العيوني - جون أنطوى".

مشاهدة مباراة المصرى ضد بيراميدز



مشاهدة مباراة المصرى ضد بيراميدز حيث تختتم اليوم السبت منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام بإقامة ثلاثة مباريات تجمع الجونة مع طلائع الجيش ووادى دجلة مع انبى وأخيراً المصرى البورسعيدى مع بيراميدز.