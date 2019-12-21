شكرا لقرائتكم طبيب المقاولون يعلن تماثل طاهر محمد للشفاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور وائل نبيل طبيب فريق المقاولون العرب فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أن طاهر محمد طاهر صانع ألعاب ذئاب الجبل، تعافى تماماً من إصابة التمزق في العضلة الخلفية، وأصبح جاهزاً من الناحية الطبية للمشاركة مع الفريق.

وأضاف طبيب المقاولون ، أن طاهر بدأ المشاركة في تدريبات المقاولون عقب مباراة وادي دجلة في الجولة الثامنة من الدوري، ويرفض الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس المجازفة باللاعب إلا بعد اكتمال جاهزيته الفنية واستعادة لياقته للمشاركة في المباريات.

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وكان طاهر قد غاب عن المشاركة مع المقاولون منذ تعرضه لإصابة التمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الانتاج الحربي بالجولة الثالث من الدوري العام، ليغيب أيضاً بعدها عن المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في أمم أفريقيا للشباب بعدما تجددت إصابته.

ويستضيف المقاولون العرب، نظيره الاسماعيلي يوم الأثنين المقبل، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في إطار منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يحتل ذئاب الجبل المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 19 نقطة.