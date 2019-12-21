شكرا لقرائتكم رئيس الإسماعيلى يؤكد: ممنوع رحيل أى لاعب فى انتقالات يناير المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأخطر رئيس الاسماعيلى لاعبيه بإغلاق ملف العروض وتجميده لنهاية الموسم لحين وضوح الرؤية بشأن مستقبل الدراويش فى البطولات التى ينافس على ألقابها ويحلم بدخول أحداها لخزائنه، وتأتي تأكيدات رئيس الاسماعيلي بعدما شهدت الفترة الماضية تناثر أنباء حول تلقي أكثر من لاعب بالفريق عروضاً من أندية محلية وخارجية يأتي في مقدمتهم باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي
وطالب إبراهيم عثمان اللاعبين بالتركيز مع الفريق والعمل على إخراج النادى من دوامة النتائج السلبية التى تحاصره لاسيما فى ظل ارتباط أغلب اللاعبين بعقود طويلة الأمد مع القلعة الصفراء تمنع إنتقالهم لأى نادى سوى بموافقة الإسماعيلى.
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