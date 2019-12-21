اخبار الرياضه

إلغاء مران الزمالك بسبب وفاة وليد قاصد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم إلغاء مران الزمالك بسبب وفاة وليد قاصد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألغى الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تدريب الفريق اليوم الذي كان مقررا له في الثالثة من عصر اليوم السبت، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى، فى الجولة العاشرة من بطولة الدورى.

 

جاء قرار إلغاء تدريب اليوم بعد وفاة وليد قاصد إداري الفريق، ليتسنى للاعبين والجهاز الفني حضور الجنازة ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الأحد استعدادا للقاء الانتاج الحربي المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة العاشرة لمسابقة الممتاز.

 

وكان الزمالك قد تعادل بالأمس مع سموحة، بدون أهداف، في الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري في اللقاء الذي جمع بينهما علي ستاد القاهرة الدولي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء مران الزمالك بسبب وفاة وليد قاصد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا