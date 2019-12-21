شكرا لقرائتكم إلغاء مران الزمالك بسبب وفاة وليد قاصد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء قرار إلغاء تدريب اليوم بعد وفاة وليد قاصد إداري الفريق، ليتسنى للاعبين والجهاز الفني حضور الجنازة ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الأحد استعدادا للقاء الانتاج الحربي المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وكان الزمالك قد تعادل بالأمس مع سموحة، بدون أهداف، في الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري في اللقاء الذي جمع بينهما علي ستاد القاهرة الدولي.
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